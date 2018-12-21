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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde tartışma - ANKARA

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde tartışma - ANKARA



: - Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü - Ambulansın içeri girişiSincan Çocuk Kapalı Cezaevinde tartışma - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır" - "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu çocuklar arasında tartışma çıktığı, infaz koruma memurlarının tartışmaya müdahalesi sırasında 21 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, bugün akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.
Yaralanan çocukların tedavisinin cezaevi içerisindeki sağlık memurlarınca yapıldığı, hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmadığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hastane Bild Memur İnfaz Koruma 

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