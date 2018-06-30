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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava giren çocukları için yolun trafiğe kapatılmasını istediler

Sınava giren çocukları için yolun trafiğe kapatılmasını istediler

Okulun önünden görüntü

Kullar Öğrenciler 

-Trafik gürültüsü
-Velilerin tepkisi
-Velilerin açıklamaları
-Caddeden görüntü

( SAMSUN -HD)- Öğrencileri sınav soruları, velileri trafik gürültüsü terletti SAMSUN

- Samsun'un İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bulunan okullarda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenci velileri, gürültü olduğu gerekçesiyle yarın sabahki oturumda caddenin trafiğe kapatılmasını istedi. Korna, müzik ve araç sesinden şikayetçi olan veliler, Samsun Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünden yarınki YKS oturumu için yolun trafiğe kapatılmasını talep etti. Yoldan geçen araçların korna ve müzik sesine tepki gösteren veliler, bazı sürücülerle zaman zaman tartışma yaşadı. Çocuklarının YKS için bir yıl yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten veliler, sınav süresi boyunca yolun araç trafiğine kapatılarak çocuklarının bir yıllık emeğinin boşa gitmemesi gerektiğini belirtti.
Lise Caddesi üzerinde bulunan 5-6 okulda öğrencilerin sınava girdiğini belirten veliler, en azından yarın sınav süresi boyunca yolun trafiğe kapatılmasını yetkililerden talep etti.
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