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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava 1 dakika geç kalan öğrencinin hayalleri yıkıldı

Sınava 1 dakika geç kalan öğrencinin hayalleri yıkıldı

Sınav görevlisi ve öğrenci arasında yaşananlar

( AĞRI -ÖZEL-HD) AĞRI

Yarış Uttu 


- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına 1 dakika geç kaldığı için dersliğe alınmayan öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15’te başladı.
Ağrı’da sabah saatlerinde okula gelen ve kimliğini evde unuttuğunu fark eden Büşra demir adlı öğrenci çevrede bulunan vatandaşalar tarafından evine götürüldü. Adeta zamanla yarışan Demir, kimliğini alarak okula geldi. Demir, 15 Temmuz Anadolu Lisesi’nde gireceği sınava 1 dakika geç kaldı. Saat 10.01’de okulun kapısının önünde hazır bulunan Demir, geç kaldığı gerekçesi ile görevli eğitmen tarafından dersliğe alınmadı. Uzun uğraşlar veren Büşra ve yanındaki vatandaşların çabası bir işe yaramadı. Hayalleri başına yıkılan ve gözyaşlarına boğulan öğrenci uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Eğitmene gözyaşlı içerisinde yalvaran Demir, “Allah rızası için beni sınava alın” dedi.
Öte yandan öğrenciye yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlarda uzun süre sınavdan sorumlu eğitmeni ikna etmek için uğraştı. Çabaları yetersiz kalan öğrenci gözü yaşlı bir şekilde ağlayarak okuldan ayrıldı.
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