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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
'Sınav jokerleri'ne polis baskını - İSTANBUL

'Sınav jokerleri'ne polis baskını - İSTANBUL

"Sınav jokerleri"ne polis baskını - İSTANBUL - Zanlıların adliyeye sevk edilme - Kartal'da "joker" olarak tabir edilen ve para karşılığı sürücü adaylarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavına girmek istedikleri belirtilen 5 şüpheli ile bu kişileri yerlerine sınava gönderen 4 şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandıİSTANBUL (AA) - Kartal'da para karşılığında başkalarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir lisede gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başka kişilere ait kimlik belgeleriyle girecek şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonucu, "Joker” olarak tabir edilen ve aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdikleri tespit edilen, Murat G. (40), Rıdvan G. (29), Musa K. (36), Murat G. (27) ve İremnur G'yi (21) yakaladı.Çalışmaların devamında şüphelilere para karşılığında kendi yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen kişilerin adres bilgilerine de ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda Adil D (50), Ayhan K. (46), Şaban D. (51) ve Handan Ç'yi (30) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden "joker" oldukları iddia edilen Murat G. (40), Rıdvan G ile başkalarını kendi yerine sınava gönderdikleri belirlenen Şaban D, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.Diğer 6 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Polis Baskını Joker Irak 

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