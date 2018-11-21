Simülasyon tırında 7,2’lik depremi yaşadılar

-Simülasyon tırından görüntü

-Sallantılardan görüntü

-Yıldız Tosun ile Röportaj

-Vatandaşlardan röportaj

-Vali Toprak’ın açıklaması



( KONYA ) KONYA



- Konya'da vatandaşlar ve öğrenciler, Türkiye Afet Müdahale Planı (TMAMP) kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait deprem simülasyon tırında 7,2’lik depremi yaşadı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplumdaki afet bilincini arttırmak amacıyla Türkiye’nin her ilini dolaşan ve sınıf tarzında dizayn AFAD Deprem Simülasyon Tırı Konya’da da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda vatandaşlara deprem hissini yaşattı. Vatandaşlara ve öğrencilere ilk olarak deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra simülasyon tırına alınan vatandaşlar ve öğrenciler Kocaeli, Düzce, Van ve Bingöl’de meydana gelen depremlerin şiddetinde sallanmaya başlandı. Sallantı anında vatandaşlar simülasyon tırına çıkmadan önce bilgisi verilen çök, kapan, tutun hareketiyle kendilerini güvence altına aldı. Sallantı bittiğinde ise vatandaşlardan radyoyu açarak, sigorta, gaz ve sobayı düğmelere basarak kapatmaları ardından sakince binayı terk etmeleri istendi. "Amacımız Konya halkına deprem bilincini vermek" Öğrencilere uygulamalı olarak eğitimler veren AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, projenin amacını anlatarak, "Gençlerimize, ülkemizin teminatı olan çok değerli çocuklarımıza, Konya halkına deprem bilincini vermek, afetin bir yaşam kültürü haline gelebilmesini sağlamaktır. Yani ben deprem öncesinde neler yapmalıyım? Deprem anında nasıl yapacağım? Nasıl bir davranış şeklim olacak? Deprem sonrasında neler yapacağımı, gençlerimize uygulamalı olarak öğretebilmek, göstermek. Bunun yanı sıra yine bütünleşik afet yönetim sisteminin yani hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme kısmından oluşan bütünleşik afet yönetimi döngüsünü de yine deprem simülasyon tırımıza çıkmadan önce öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmek ve 7.2 şiddetinde bir deprem uygulattırarak yani bir nevi onları sallayarak o anda paniğe kapılmamalarını çök, kapan, tutun hareketini yapmalarını ve çök, kapan, tutun hareketini yaptıktan sonra da radyoyu açmalarını sigortayı kapatmalarını, gazı kapatmalarını, vanayı kapatmalarını sakin bir şekilde de asansörü kullanmadan binayı terk etmelerini sağlamaları için bunlara önceden uygulamalı eğitimle alışkanlık haline getirilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Allah böyle felaketleri kimseye göstermesin" Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, uygulama alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet ettikten sonra simülasyon aracını deneyen ve simülasyon sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Toprak, “Öncelikle Allah’tan şunu dileyelim ki ülkemiz hatta dünya böyle felaketler yaşamasın. Allah böyle felaketleri kimseye göstermesin. Tabi çok acı tecrübelerimiz de var, ülke olarak. Geçmiş tarihlerden beri gelen çok acı kayıplarımız var. Depremleri tamamen ortadan kaldırma ve önleme şansımız olmadığına göre bize de düşen; insanlar olarak, canlılar olarak bu büyük felaketle acaba nasıl mücadele edebiliriz konusu önümüze gelmekte. Ben İçişleri Bakanlığımızın AFAD Teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir simülasyonu ve bilgilendirmeyi burada eğitim faaliyetleri olarak sürdürdükleri için. Hakkari’ye de gelmişlerdi. Bu da gösteriyor ki ülkemizin en ücra köşelerine kadar bu çok faydalı faaliyeti yürütüyorlar. Öğrencilerimize, vatandaşlarımıza her yaştan bu eğitimleri yaşayarak veriyorlar” ifadelerini kullandı. Öte yandan, AFAD’ın arama kurtarma ekipmanlarını da görme şansı elde eden vatandaşlar değişik bir tecrübe elde ettiklerini, sallantı ilk başladığında korktuklarını ancak öğretilen şeyleri uygulayınca kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

Konya’da dün Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulunda yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye eğitim verilen simülasyon tırının yarın Selçuk Üniversitesi'nde verilecek eğitimlerin ardından kentten ayrılacağı öğrenildi.

