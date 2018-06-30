Simav’da ilk kez YKS heyecanı yaşandı

-SINAVA GİREN GONCAGÜL İNAN İLE RÖPORTAJ

-MUSTAFA DEMİRCİ İLE RÖPORTAJ

-ÖĞRENCİ YAŞAR MADAK İLE RÖPORTAJ

-ÖĞRENCİ HATİCE BAHAR EZDEROĞLU İLE RÖPORTAJ

-DEMİRCİ İLÇESİNDEN GELEN MEHMET ÇATAL İLE RÖPORTAJ

-TORUNUNU SINAVA GETİREN RAŞİT NAŞA İLE RÖPORTAJ

-DÖRT EYLÜL ORTAOKULU SUAT HAYRİ ERKUL İLE RÖPORTAJ

-DUA EDEN VELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanlı bekleyişin ardından salonlarda ter dökerken, sınava girenlerin aileleri ve yakınları ise başarı için dua ettiler. YKS Koordinatörü Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Özalp, ÖSYM tarafından Türkiye’de bu yıl Simav'ın tek ilçe olarak YKS merkezi olarak belirlediğini belirtti.

Simav’ın bu yükü kaldırabilecek güçte olduğunu anlatan Özalp, “İlçemizde sınav merkezi olarak belirlediğimiz 5 okuldaki 86 salonda, bin 826 örenci sınava giriyor. YKS’ye girecek 5 engelli öğrenci için Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde 5 salon tahsis ettik. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Simav ilçe merkezi, belde ve köyleri ile Demirci, Sındırgı, Şaphane, Pazarlar, Hisarcık ve Emet ilçelerinden Simav’a gelen öğrencilerin girdikleri YKS için Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarına kayıtlı üyelerin gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi. Sınava girmek için Dört Eylül Ortaokulu’na gelen Goncagül İnan, “Simav’da ilk defa yapılan sınava girmek için geldim. Simav’da olması bizim için çok iyi oldu, daha yakın evimizden kalkıp gelmemiz çok iyi oldu” dedi.

Kuşu beldesinden kızını sınava getiren Mustafa Demirci, sınav Simav’da yapıldığı için çok memnun olduğunu belirterek, teşekkür etti. Simav Anadolu Lisesinden mezun olan Yaşar Madak, “Bu sistemin Simav’da olması çok iyi oldu. Şimdi Uşak’ta okul arıyor olacaktık belki. Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah elimizden geleni yapıp başaracağız” diye konuştu.

Öğrenci Hatice Bahar Ezderoğlu, erken kalkmak zorunda olmadan evinden kalkıp sınava geldiğini belirtti.

Manisa’nın Demirci ilçesinden kızını sınava getiren Mehmet Çatal, diğer ilçelerdeki tercihleri olmasına rağmen yakın olduğu için Simav’a geldiklerini belirterek, "Yetkililerden Allah razı olsun" dedi.

Simav’ın Naşa beldesinden torununu sınava getiren Raşit Naşa, “Torunum Aysel Asan’ı Simav’a sınava getirdim. Bu sınavı Simav’a getirenlerden Allah razı olsun, bizleri perişan etmediler. Uşak’ta, başka yerlerde çok perişan olurduk, tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun, biz çok memnunuz” diye konuştu.

YKS bina sorumlusu Suat Hayri Erkul, “Simav’da ilk defa yapılan üniversite sınavları için binamızdaki 16 dersliği 3 gün önceden hazırladık, hiçbir problemiz yok. Öğrencilerimizin rahat etmesi için tüm tedbirler alındı, kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



