Silopililer ilk kez yamaç paraşütü ile tanıştı - ŞIRNAK
- Yamaç paraşüt alanından görüntü - Paraşütçülerin hazırlıklarından detaylar - Yamaç paraşütü ile uçuş görüntüleri - Yamaç paraşütü yapan Kamuran Tanrıverdi'nin açıklaması - Yamaç paraşütü Pilotu Ömer Orhan'ın açıklaması - Eğitim alan beden eğitimi öğretmeni Salih Çakan'ın açıklaması - Eğitim alan Metin Baykara'nın açıklamasıSilopi'de yamaç paraşütü keyfiŞIRNAK (AA) - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Silopi ilçesi spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.Habur Sınır Kapısında görevli Ömer Orhan, Türk Hava Kurumundan aldığı eğitimin ardından yapmaya başladığı yamaç paraşütünü, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Silopi'de gerçekleştirdiği tandem (ikili) uçuşlarla Silopililerle buluşturdu.Orhan ile yamaç paraşütü uçuşu yapan Kamuran Tanrıverdi, piknik yaparken yamaç paraşütü yapıldığını gördüğünü dile getirerek, "Daha önce televizyondan görmüştüm, sağ olsun birlikte uçtuk. Silopi’de bu tür etkinliklerin yapılması bizleri sevindirdi." dedi. Metin Baykara da Orhan'dan aldığı eğitim sayesinde yamaç paraşütüyle tanıştığını belirterek, "Artık ben de uçabiliyorum. Herkesin böyle güzel etkinliklere katılmasını istiyorum. Çok güzel ve korkulacak hiç bir şey yok." ifadelerini kullandı.Ömer Orhan ise hedefinin Cudi Dağı'ndan uçuş yapmak olduğunu dile getirerek, gençlere bu sporu öğrettiğini söyledi.