Silopi'de tarım işçilerine ilk yardım eğitimi

-İlk Yardım Eğitimi

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( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarım işçilerine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Silopi Gençlik Merkezi bünyesinde açılan ilk yardım kursu kapsamında, ilçeye bağlı Özgen köyünde serada çalışan işçilere ilk yardım eğitimi uygulamalı olarak verildi.

Paramedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde, işçilere önce ilk yardım bilgileri aktarıldı. Uygulamalı eğitimde işçilere, yılan sokması, kırık çıkık, bayılma ve sıcak basması durumunda nasıl müdahale etmeleri gerektiği uygulamalı bir şekilde gösterildi. İşçilerden Hamza Dağ, ilk yardım eğitimi sayesinde yanlış ve eksik bilgilerini düzeltme fırsatı bulduklarını belirterek, Gençlik Merkezi ve ilk yardım eğitmeni Metin Nas'a teşekkür etti. Nas, "Bugün Silopi Gençlik Merkezi arkadaşlarımızla beraber tarım işçilerinin yanına geldik. Bizler halka karışık tarım işçilerine ve serada çalışan işçilerimizin yanına gidip acil bir durumda hastaneye gitmeden önce, yılan sokmasında kırık çıkık, bayılma veya sıcak basmasında kısacası o an başlarına gelebilecek olaylarda nasıl yaklaşım sağlamaları gerektiği ile ilgili bilgilendirmede bulunuyoruz. Önce işçilerin görüşlerini alırken yanlış bilinen bilgileri olduğunu gördük. Bu bilgileri unutmaları gerektiğini söyleyip onlara daha sağlıklı ve güncel bilgileri sunduk" dedi.

(AYM-YRT

