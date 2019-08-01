Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silopi'de tarım işçilerine ilk yardım eğitimi

Silopi'de tarım işçilerine ilk yardım eğitimi

Sağlık Personeli

Hastane Tarım Amed Bulduk 

-İlk Yardım Eğitimi
-Tarım İşçileri
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarım işçilerine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.
Silopi Gençlik Merkezi bünyesinde açılan ilk yardım kursu kapsamında, ilçeye bağlı Özgen köyünde serada çalışan işçilere ilk yardım eğitimi uygulamalı olarak verildi.
Paramedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde, işçilere önce ilk yardım bilgileri aktarıldı. Uygulamalı eğitimde işçilere, yılan sokması, kırık çıkık, bayılma ve sıcak basması durumunda nasıl müdahale etmeleri gerektiği uygulamalı bir şekilde gösterildi. İşçilerden Hamza Dağ, ilk yardım eğitimi sayesinde yanlış ve eksik bilgilerini düzeltme fırsatı bulduklarını belirterek, Gençlik Merkezi ve ilk yardım eğitmeni Metin Nas'a teşekkür etti. Nas, "Bugün Silopi Gençlik Merkezi arkadaşlarımızla beraber tarım işçilerinin yanına geldik. Bizler halka karışık tarım işçilerine ve serada çalışan işçilerimizin yanına gidip acil bir durumda hastaneye gitmeden önce, yılan sokmasında kırık çıkık, bayılma veya sıcak basmasında kısacası o an başlarına gelebilecek olaylarda nasıl yaklaşım sağlamaları gerektiği ile ilgili bilgilendirmede bulunuyoruz. Önce işçilerin görüşlerini alırken yanlış bilinen bilgileri olduğunu gördük. Bu bilgileri unutmaları gerektiğini söyleyip onlara daha sağlıklı ve güncel bilgileri sunduk" dedi.
(AYM-YRT
İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Fenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarAmed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel FotoğraflarBursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı