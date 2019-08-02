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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Silopi'de Kur’an kursu öğrencilerine sağlık semineri - ŞIRNAK

Silopi'de Kur’an kursu öğrencilerine sağlık semineri - ŞIRNAK

- Kur’an kursu öğrencilerine sağlık semineri - Seminere gelen öğrenciler - Doktor Emine Ateş, tarafından seminer verilmesi - Doktor Emine Ateş konuşması - Silopi İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan konuşması - Detay görüntülerSilopi'de Kur’an kursu öğrencilerine sağlık semineriŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Silopi ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine sağlık semineri verildi.
Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğünce, ilçedeki Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı semineri verildi.
Çarşı Camisinde yapılan seminerde Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Emine Ateş, verdiği seminerin ardından soru cevap şeklinde öğrencilerle sohbet etti.İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan ise yaptığı konuşmada, İslamda temizliğin çok önemli olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'in "Temizlik imanın yarısıdır" hadisi şerifiyle temizliğe verdiği önemi gözler önüne serdiğini söyledi.

İslam Sağlıklı Beslenme İş Sağlığı Diş Sağlığı Öğrenciler 

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