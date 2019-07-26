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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Silopi'de hafızlar için tören - ŞIRNAK

Silopi'de hafızlar için tören - ŞIRNAK

- Silopi'de hafızlar için tören - Mevlid - Katılımcılar - Bayan Hafızlara Hediye verilmesi - Genel ve detay görüntülerSilopi'de hafızlar için törenŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 5 genç kız törenle sertifikasını aldı.İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet yürüten Hazreti Ali Kız Hafızlık Kur'an Kursunda okuyan 5 genç kız 2 yıl süreyle Kur'an - ı Kerim eğitimi aldı.Eğitimi tamamlayan gençler için tören yapıldı.Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an - ı Kerim tilaveti yapıldı.İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan'ın konuştuğu törende ilahiler seslendirildi, gençlere belgeleri verildi.
Kaymakamı Sezer Işıktaş, hafızlara hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, hediye takdim etti. Okunan duaların ardından tören sona erdi.Kur'an kursu öğreticisi Hatice Kurşun, törenin hayırlara vesile olmasını diledi.Törene, Kaymakam Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, hafızlar ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Genç Kız Erimli 

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