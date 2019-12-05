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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silopi'de 'Bir bilim insanı olsam' söyleşisi

Silopi'de 'Bir bilim insanı olsam' söyleşisi

Konferans salonu

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-katılımcılar
-öğrenciler
-Dr. şahin İdin'in söyleşisi
-Selahattin Dizlek'in açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Bir bilim insanı olsam' konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Silopi Koç İlkokulu Konferans salonun da düzenlenen söyleşiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, TUBİTAK Bilim Merkezleri Sorumlusu doktor Şahin İdin, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
TUBİTAK Bilim Merkezleri Sorumlusu doktor Şahin İdin programda öğrencilerle buluşup sorularını cevapladı. Bilim adamlarının örnek teşkil eden hayatlarını öğrencilere anlatan İdin, TÜBİTAK’ın bilimsel faaliyetleri tanıtmak ve sevdirmek adına yayınladığı dergi ve yayın faaliyetlerini tanıttı. İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek TUBİTAK Bilim Genel Merkezi'ne başvuru yaptıklarını ve bu kapsam da söyleşi düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin hem bilimsel, hem de akademik anlam da katkı sağlayacağını ifade eden Dizlek, TUBİTAK Bilim Merkezleri Sorumlusu doktor Şahin İdin'e teşekkür etti. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, TUBİTAK Bilim Merkezleri Sorumlusu doktor Şahin İdin'e program sonrasında plaket takdim etti. Program öğrencilerin soruları ile son buldu.
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