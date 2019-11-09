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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silopi'de 6 terörist etkisiz hale getirildi - ŞIRNAK

Silopi'de 6 terörist etkisiz hale getirildi - ŞIRNAK

- 6 terörist etkisiz hale getirildigi operasyona ait görüntüler - Operasyon görüntüleri Şırnak 'ta 6 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Şırnak 'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak 'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bild Gesi İstihbarat 

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