Silivri'de öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı

-Olayın meydana geldiği dükkanın görüntüsü

-Çakmak'ın fotoğrafı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri'de işlettiği kafede bıçaklanarak öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay,dün saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa mahallesi Fikret Gündoğan Sokak üzerinde meydana gelmiş, işlettiği kafede tartıştığı kişilerce bıçaklanan Candemir Çakmak, hayatını kaybetmişti. 27 yaşında hayatını kaybeden Candemir Çakmak'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakmak için Silivri Gazitepe Mahallesi Camii'nde ikindi namazı ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çakmak'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Çakmak için dualar edildi. Çakmak'ın cenazesi Silivri'de defnedildi. Olay sonrası araştırma ve soruşturma başlatan Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 yaşındaki Candemir Çakmak'ın ölümüne sebep olduğu şüphesiyle 3 kişi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

