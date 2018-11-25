Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Silivri'de öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı

Silivri'de öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Adli Tıp Cenaze Adli Tıp Kurumu 

-Olayın meydana geldiği dükkanın görüntüsü
-Çakmak'ın fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'de işlettiği kafede bıçaklanarak öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay,dün saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa mahallesi Fikret Gündoğan Sokak üzerinde meydana gelmiş, işlettiği kafede tartıştığı kişilerce bıçaklanan Candemir Çakmak, hayatını kaybetmişti. 27 yaşında hayatını kaybeden Candemir Çakmak'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakmak için Silivri Gazitepe Mahallesi Camii'nde ikindi namazı ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Çakmak'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Çakmak için dualar edildi. Çakmak'ın cenazesi Silivri'de defnedildi. Olay sonrası araştırma ve soruşturma başlatan Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 yaşındaki Candemir Çakmak'ın ölümüne sebep olduğu şüphesiyle 3 kişi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı