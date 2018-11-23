Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Silivri'de İmar affını suistimal eden kaçak yapılar yıkıldı - İSTANBUL

Silivri'de İmar affını suistimal eden kaçak yapılar yıkıldı - İSTANBUL

- Yıkımlardan detaylar - Havadan görüntüler (drone - silivri belediyesi) - Genel detaylarİmar affını suistimal eden kaçak yapılar yıkıldıİSTANBUL (AA) - Silivri Belediyesi ekipleri, İmar Barışı'na ilişkin düzenlemenin geçerli olduğu tarihten sonra yapıldığı tespit edilen 23 kaçak binanın yıkımını gerçekleştirdi.Sayalar ve Danamandıra mahallelerindeki 23 kaçak yapının yıkımı, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gece Kondu Denetim ve Uygulama Birimi koordinesinde, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı destekleriyle tüm emniyet ve güvenlik tedbirleri alınarak tamamlandı.Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, mahallelerde konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirterek, "Bu barışı düzgün kullanmak gerekiyor. Betonla demirle kalkınan yok. Biz binaya karşı değiliz ama planlı alanlar içerisinde, kentin hafızasına uygun yapılar yapılmasını destekliyoruz. Bu nedenle imar affının doğru uygulanmasını istiyoruz. Topraklarımızda planlamanın düzgün yapılması ve tarım arazilerimize 1,5 ayda bina dikerek imar affından faydalanmaya çalışan fırsatçılara engel olmak için kaçak yapıyla kaçak ifrazlarla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaçak Tarım Toplantı Kaçak Yapı Yazılı Açıklama 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı