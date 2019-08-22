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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silivri’de atı parçalayıp ağaçlık alana attılar

Silivri’de atı parçalayıp ağaçlık alana attılar

Kemiklerden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Ağaçlı Bild 


- Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu. Görenleri hayrete düşüren görüntü, tepki topladı. TEM Otoyolu Silivri Kınalı Mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler ağaçlık alanda parçalanmış at cesedi olduğunu fark etti. Gördükleri karşısında hayrete düşen işçiler, durumu ekiplere bildirdi. Kafası kesilerek, vücudundaki etleri alınmış atın kemikleri yürekleri sızlattı. Tepki toplayan kan donduran olayla ilgili çalışma başlatıldı. (MB-
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