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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Silifke’de cinayet: 3 ölü

Silifke’de cinayet: 3 ölü

Olay yerinden görüntü

Polis Bild Arbede Pompalı Tüfek Cinayet 

-cesetlerin görüntüsü
-sedye ile kaldırılmaları
-Olay yerinden detay görüntü
-detaylar
-ölenlerin fotoğrafları

( MERSİN )- Pompalı tüfekle yol kesen adam, önce 3 ay önce boşandığı eski eşini, sonra yanındaki şahsı öldürdükten sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Filiz Sarı (45) üç ay önce eşi Muzaffer Taş’tan ayrıldı. Filiz Sarı, Silifke’nin Gazi Mahallesi'nde ayrı eve taşınarak yaşamaya başladı.
Çilek tarlasında çavuş olarak çalışmaya başlayan Filiz Sarı, bu sabah aynı tarlada gündelikçi olarak çalışan Ramazan Ünlü ile tarla işine giderken Muzaffer Taş tarafından yolları kesildi. Çıkan arbede sonucunda Muzaffer Taş yanında bulundurduğu pompalı tüfekle önce eski eşi Filiz Sarı’yı sonra da Ramazan Ünlü’yü yolun ortasında öldürdükten sonra, kendi kafasına da sıkarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ve 112 Acil ambulans ekipleri olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra cesetler otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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