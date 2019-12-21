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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Şili’de bir protestocu, iki tomanın arasında ezilerek ağır yaralandı - Başkent Santiago'daki protestolarda tansiyon düşmüyor

- Şili’de bir protestocu, iki tomanın arasında ezilerek ağır yaralandı - Başkent Santiago'daki protestolarda tansiyon düşmüyor

Göstericinin iki toma arasında ezilmesi

Hastane Protesto Çatışma Tiago Eziler 

-Ezilen göstericiye yardım edilmesi
-Gösterilerin şiddetini arttırması

(SANTİAGO) - Şili’de bir protestocu, iki tomanın arasında ezilerek ağır yaralandı- Başkent Santiago'daki protestolarda tansiyon düşmüyor SANTİAGO

- Şili’de devam eden gösterilerde bir protestocunun iki TOMA arasında sıkışarak ezilmesinin ardından polis ile protestocular arasında yeniden çatışma yaşandı. Şili'de 18 Ekim’de metro bilet fiyatlarına 30 peso’luk (24 kuruş) zam yapılmasının ardından başlayan gösteriler ikinci ayında da hız kesmeden sürüyor. Başkent Santiago’nun merkezi Plaza Italia’da bir araya gelen göstericiler bir kez daha polisle çatıştı. Çatışmalar sırasında bir polis TOMA’sının bir göstericiyi diğer bir TOMA’nın arasına sıkıştırarak ağır şekilde yaralaması, eylemlerin şiddetinin yeniden artmasına neden oldu. Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH) Bölge Müdürü Bea Contreras, ağır şekilde yaralanan göstericinin hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu ifade etti.
Öte yandan Şili'de 18 Ekim'de başlayan protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.
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