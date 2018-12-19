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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de karaya oturan geminin personeli konuştu

Şile'de karaya oturan geminin personeli konuştu

Jandarmanın sağlık ekiplerine götürmesi

İlk Müdahale Gemi Personeli Jandarma Kargo Gemisi Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Mürettebatın görüntüsü
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL )- Kurtarılan personel: "Biz görevimizi yaptık ama kurtaramadık"- Kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor İSTANBUL

- Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinden kurtarılarak karaya çıkan gemi mürettebatı yaşananları anlattı. 16 kişilik gemi mürettebatının 14'ünün kurtarıldığı 2 kişi kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şile’deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Varagele denilen sistemle 16 kişilik gemi mürettebatının 14'ünün kurtarıldığı 2 kişi kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karaya çıkarılan mürettebat, jandarma ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan mürettebat hastaneye götürdü. Karaya çıkarılan bir gemi personeli, ”Şuan normal biraz yorgunum. Gemide soda vardı. Ambarlıya götürüyorduk” dedi.
Kurtarılan başka bir personel ise, "Biz toplamda 16 kişiydik. Sabah saat 5'ten beri içerideyiz. Biz görevimizi yaptık ama kurtaramadık. Hava çok kötü. Gemi soda taşıyorduk. İçeride son 2 kişi kaldı" şeklinde konuştu.

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