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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de karaya oturan geminin mürettebatının bekleyişi sürüyor

Şile'de karaya oturan geminin mürettebatının bekleyişi sürüyor

Mürettebatın görüntüsü

Argo Mahsur Kaldı Kargo Gemisi Batın 

-Kapıya omuz atmaları

( İSTANBUL )- Gemide mahsur kalan mürettebat, olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz kurtarılamadı İSTANBUL

- İstanbul’da karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin mürettebatının bekleyişi sürüyor. Gemide mahsur kalan 16 mürettebat, olumsuz hava şartları nedeniyle henüz kurtarılamadı. Şile’deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Natila isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Yan yatan gemide görevli 16 mürettebat mahsur kaldı. Bilgi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM 8 botu olay yerine sevk edildi. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle mürettebatın tahliyesine başlanamadı. Gemideki 16 personelin bekleyişi sürüyor.
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