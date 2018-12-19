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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de karaya oturan geminin 16 kişilik mürettebatı kurtarıldı

Şile'de karaya oturan geminin 16 kişilik mürettebatı kurtarıldı

-geçilen görüntüler-

Argo Kargo Gemisi Batın Şili Sağlık Ekipleri 

-Jandarmanın sağlık ekiplerine götürmesi
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Mürettebatın görüntüsü
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı. Şile’deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından varagele denilen sistemle 16 kişilik gemi mürettebatının tamamı kurtarıldı.
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