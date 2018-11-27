Silahlı saldırıya dönen park yeri kavgası davasında karar



- Beyoğlu’nda ‘park yeri’ kavgasının silahlı saldırıya dönüşmesine ilişkin davada, mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan zanlıyı öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl hapse çarptırdı. Olayda gözlerini kaybeden Mumci karara tepki göstererek “2 gözün bedeli bu mu olmalıydı” dedi.

Beyoğlu’nda 30 Nisan 2017 tarihinde nakliye şirketinde çalışan 18 yaşındaki Şahin Mumci’nin, park ettiği araç yüzünden tartıştığı adamın oğlu tarafından silahla saldırıya uğradığı ve gözlerini kaybettiği iddiasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Alp Eren Kanter duruşmaya SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık baba Karabey Kanter salonda hazır bulundu. Müşteki Şahin Mumci’nin de yer aldığı duruşmada sanık Alp Eren Kanter son savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kanter, “Savcı mütalaasında tahriğe kapılıp suçu işlediğime söyledi.



Bana iftira atılıyor. Dosyada mağdur Şahin Mumci görünüyor ancak asıl mağdur benim. Üniversite ile derslerle uğraşmam gerekirken 1 yıldır bu konuyla uğraşıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Söz alan sanık Karabey Kanter ise oğlunu azmettirmesinin söz konusu olmadığını ve beraatine karar verilmesini istedi Babaya beraat, oğula 8 yıl hapis Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayı azmettirdiğine ilişkin dosyada yeterli delil olmadığından baba Karabey Kanter’in beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti sanık Alp Eren Kanter’i ise öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme sanık Alp Eren Kanter’in olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı verilen hapis cezasını 8 yıla indirdi. “2 gözün bedeli bu mu olmalıydı” Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken müşteki Şahin Mumci, “Hayatımı kararttılar. 2 gözün bedeli bu mu olmalıydı. Adalet yok ” diyerek karara tepki gösterdi. Saldırı anı kameralara yansımıştı Beyoğlu’nda 30 Nisan 2017 tarihinde nakliye şirketinde çalışan 18 yaşındaki Şahin Mumci’nin, park ettiği araç yüzünden tartıştığı adamın oğlu tarafından silahla saldırıya uğradığı ve gözlerini kaybettiği saldırı kameralara yansımıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde silahlı saldırganın müşteki Şahin Mumci’yi bir süre takip ettiği görülüyor. Mumci’nin sürdüğü kamyonetin yavaşlamasıyla aracın kapsını açarak ateş açtığı görülen görüntülerde zanlının daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde araç içerisinde yaralı durumda kalan Mumci’ye silah seslerinin duyan çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor. (YM-EY

