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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Silahlı saldırıda öldürülen Celal Koral defnedildi - SİVAS

Silahlı saldırıda öldürülen Celal Koral defnedildi - SİVAS

- Sivas Valisi Davut Gül cenaze için köye gelişi - Köy mezarlığından detaylar - Cenaze namazı - Vali Gül ve CHP milletvekili Ali Akyıldız'ın cenaze taşıması - Cenazenin defnedilmesi - Saldırıda yaşamını yitirenlerden bakkal Celal Koral'ın cenazesi Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de defnedildi - Saldırgan Fırat Y'nin evlenmek istediğini öne sürerek uğruna cinayet işlediği P. Esen, köye geldiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaşamını yitiren bakkal Celal Koral'ın cenazesi, köyünde toprağa verildi.
Koral'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından Ortaköy'e getirildi.
İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından köy mezarlığında kılınan namazın ardından Koral'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde defnedildi.Cenaze törenine, Koral'ın yakınları ile Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakam Vekili Yusuf Cankatar, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar katıldı.
- Uğruna cinayet işlenen P. Esen de köye geldiÖte yandan saldırgan Fırat Y'nin evlenmek istediğini öne sürerek uğruna cinayet işlediği P. Esen de Adana'dan Ortaköy'e geldi. P. Esen'in üzüntülü ve bitkin olduğu gözlendi.Silahlı saldırıda hayatını kaybeden bakkal Celal Koral'ın oğlu Taylan Koral'ın cenazesinin ise annesi tarafından götürüldüğü Adana'da defnedileceği öğrenildi.Olayda yaşamını yitiren babaanne Cennet, dede İbrahim ve Tarık Esen'in cenazelerinin yarın sabah Ortaköy'de toprağa verileceği belirtildi. - OlayŞarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P. Esen'in babası Tarık Esen ile dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i, daha sonra köydeki bakkalda Celal ile oğlu Taylan Koral'ı öldürmüştü. Saldırının ardından Kahramanmaraş'ta yakalanan Fırat Y, getirildiği Şarkışla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Silahlı Saldırı Köy Mezarlığı Milletvekili Kışla Saldırı 

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