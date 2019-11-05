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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı saldırı olayının zanlısı yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Silahlı saldırı olayının zanlısı yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- Şüphelinin Göksun Adliyesinden çıkarılışı - Devlet Hastanesi önündeki güvenlik tedbirleri - Zanlının cezaevine götürülmek üzere araca bindirilişi Kahramanmaraş 'taki silahlı saldırı olayının zanlısı yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta iki kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırılar nedeniyle aranan zanlı Diyarbakır'da yakalandı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 7 Ekim'de Elbistan ve Göksun ilçelerinde meydana gelen silahlı saldırı olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan E.K'nin saklandığı yeri tespit etti.Diyarbakır'da olduğu belirlenen zanlı operasyonla yakalandı.Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - OlayElbistan ilçesinde bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir ticari taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner ve Akın Barut ve ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmıştı. Ticari taksi sürücüsü Köleli de tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirmişti."Kan davası" nedeniyle gerçekleştiği ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Ticari Taksi Hastane Jandarma Silahlı Saldırı Saldırı 

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