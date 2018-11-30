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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 4 yaralı - HATAY

Silahlı saldırı: 4 yaralı - HATAY

- Olay yeri - Polisin incelemeleri Hatay 'da silahlı saldırı: 4 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma sonrasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.Daha önce aralarındaki husumetten dolayı davalık olan iki grup, Hatay Adliyesi'nde görülen davada karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, polis, grupları ayırarak adliye dışına çıkardı.Adliyeden ayrılan grubun aracı, husumetli oldukları kişilerce takip edildi.Saldırganlar, Antakya çevre yolunda, otogar civarında husumetli oldukları kişilerin aracına silahla ateş etti. Saldırıda, otomobilde bulunan M.D, H.D, M.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Otomobil sürücüsünün, saldırı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan araç, aydınlatma direğine çarptı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, saldırı sonrasında kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hastane Silahlı Saldırı Saldırı Direksiyon Aydınlatma Direği 

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