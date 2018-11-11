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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 yaralı - ADANA

Silahlı saldırı: 1 yaralı - ADANA

- Ambulanslardan görüntü - Polisin olay yerinde incelemede bulunması - Yerdeki boş kartuşlardan detay Adana 'da silahlı saldırı: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir kişinin sokakta silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Erhan Tanrıkulu'nu yerde yaralı halde buldu.Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, saldırıyı av tüfeğiyle gerçekleştiren iki kişinin otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akalan Silahlı Saldırı Oğlan Polis Ekipleri Saldırı 

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