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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 ölü - ADANA

Silahlı saldırı: 1 ölü - ADANA

- Olay yerinden genel ve detay görüntü - Polis ekiplerinin çalışma yapması - Merkez Sarıçam ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldüADANA (AA) - Adana 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3231 Sokak'ta silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbarın yapıldığı sokağa gelen polis ekipleri, bir kişinin tabancayla vurulmuş olduğunu tespit etti. Ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.Olay yerinde tabancaya ait 4 kovan bulundu. Ölen kişinin ise Bayram Tivsiz (46) olduğu öğrenildi.Tivsiz'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

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