Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı- KOCAELİ
- Olay yerinden görüntülerSilahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı - Kocaeli 'nin Gebze ilçesindeki kavgada sırtına kurşun isabet eden 14 yaşındaki çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor - İş yeri sahibinin elinden yaralandığı kavga sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyorKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan araç kiralama şirketinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açılması sonucu iş yerinin önünde bulunan Alihan Şekerli (14) sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kavgada elinden yaralanan iş yeri sahibi Coşkun Ş, hastanede tedaviye alındı.Kavga sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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