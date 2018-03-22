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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavgada baba ile oğlu yaşamını yitirdi - GAZİANTEP

Silahlı kavgada baba ile oğlu yaşamını yitirdi - GAZİANTEP



: - Olay yerinden görüntüler - Adli tıp kurumundan görüntüler - Ailenin feryat görüntüleri Gaziantep 'te silahlı kavga - Taksi durağının önünde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu hayatını kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaşamını yitirdi.Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Mahallesi'ndeki bir taksi durağının önünde duran baba Mehmet (53) ve oğlu Hasan Oğuz (28) ile bir grup arasında tartışma çıktı.Silahlı kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Mehmet Oğuz olay yerinde, Hasan Oğuz ise kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Baba ile oğulun cesetlerinin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğü önünde toplanan yakınları, sinir krizi geçirdi.

Taksi Durağı Silahlı Kavga Akalan 

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