Silahlı kavga: 6 yaralı - IĞDIR

- Kavgaya karışanların polis tarafından yakalanması - Yaralıların ambulansa alınması - Hasar gören otomobilden detay Iğdır 'da silahlı kavga: 6 yaralıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da iki grup arasında çıkan ve silahın da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, İrfan Caddesi'nde karşılaştı.Çıkan kavgada taraflar birbirini taş ve sopayla darbetti, silahla ateş edildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.Kavgada yaralanan A.T, M.S.A, H.Ş, F.A, M.A. ve E.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan A.T, H.Ş. ve M.S.A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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