Silahlı kavga: 3 yaralı - KONYA

- Olay yerinden detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yapması - Güvenlik kordonu çekilmesi - Silahlı saldırıya maruz kalan evlerden detaylar Konya 'da silahlı kavga: 3 yaralı - İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine av tüfeği ve silahlarla ateş açtı.Kavgada aynı aileden Nizamettin, Bektaş ve Polat Aslıvar yaralandı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nizamettin ve Polat Aslıvar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.