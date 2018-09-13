Silahlı kavga: 2 yaralı - TEKİRDAĞ

- Olay yeri - Yaralıların hastaneye sevki - Detaylar Tekirdağ 'da silahlı kavga: 2 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada Mahmut Demiray (36) ile Remzi Tuncez (39) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.