Silahlı kavga: 1 yaralı - KAYSERİ

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin inceleme görüntüleri - Kafeden görüntüler Kayseri 'de silahlı kavga: 1 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldıTalas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafede Ahmet Uyanık (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Uyanık, silahla vurularak yaralandı.Uyanık, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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