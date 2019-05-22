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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - ADIYAMAN

Silahlı kavga: 1 yaralı - ADIYAMAN

- Yaralının sevk edilmesi - Detay Adıyaman 'da silahlı kavga: 1 yaralı - Kahta ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Mustafa Yücel ağır yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazkaya köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada köy muhtarı Mustafa Yücel (51), av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Köy Muhtarı Jandarma Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi 

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