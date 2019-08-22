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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı - ADIYAMAN

Silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı - ADIYAMAN

- Besni Devlet Hastanesine getirilen yaralı - Jandarmanın hastanede güvenlik önlemi alması - Hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sinir krizi geçirmesi Adıyaman 'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı - Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Heyik Dağı yakınlarında F.U, N.S. ve M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çoban olduğu öğrenilen N.S. (60) ile F.U. yanlarında bulundurdukları pompalı av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekipleri, F.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.S. ise ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. N.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olaya karıştığı ileri sürülen M.G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.F.U'nun cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hastane önüne gelen F.U'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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