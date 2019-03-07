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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahla yaralama ve darp: 5 kişi gözaltına alındı - SAMSUN

Silahla yaralama ve darp: 5 kişi gözaltına alındı - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların emniyet binasına getirilişi Samsun 'da silahla yaralama ve darp - Bir kişinin silahla, bir kişinin darbedilerek yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Canik ilçesinde bir kişi silahla, bir kişi darbedilerek yaralandı.İddiaya göre, Soner T, Taner T, Caner T, Alper T. ve Eray T, Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'taki iş yerine giderek, Fikri Y'ye aralarında husumet bulunan oğlu Musa Y'nin nerede olduğunu sordu.Çıkan tartışma üzerine darbedilen Fikri Y, av tüfeğiyle Soner T'yi yaraladı.Fikri Y. ve Soner T, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.Olayın ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi'ne giden Taner T, Caner T, Alper T. ve Eray T. teslim oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, tedavisinin ardından Soner T'yi gözaltına aldı, Fikri Y'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek, parçalanmış lavabo ile 17 tüfek kartuşu bulundu.

Hastane Osmanpaşa Pompalı Tüfek Özel Hastaneler 

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