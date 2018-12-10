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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahla yaralama olayının şüphelileri adliyede

Silahla yaralama olayının şüphelileri adliyede

Şahısların adliyeye çıkarılması

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Silahlı Kavga Bild Akalan 


- Eskişehir'de, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavganın yakalanan 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre olay, Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce de husumet bulunan iki farklı ailenin bireyleri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu M.T., A.K. ile 13 yaşındaki Ö.K. av tüfeğiyle, R.T. ise darp sonrası yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki Ö.K. ile A.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler H.M.T. (52) ile Y.T. (26) isimli şahıslar 2 adet namlusu kesilmiş av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ile birlikte yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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