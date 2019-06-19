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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahla çocuğu yaralayan şüpheli operasyonla yakalandı - GAZİANTEP

Silahla çocuğu yaralayan şüpheli operasyonla yakalandı - GAZİANTEP

- Zanlının getirildiği hastanenin dış görüntüsü - Zanlının hastaneye getirilmesi - Zanlının basın mensuplarını tehdit etmesiSilahla çocuğu yaralayan şüpheli operasyonla yakalandı - Gaziantep 'te silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli, kendisine soru soran gazetecileri de tehdit ettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde silahla rastgele ateş açarak Ali D'nin (10) yaralanmasına neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin İ.A. (27) olduğunu tespit etti.Zanlıyı Gümüştekin Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, olayda kullanılan silahı ise boş arazide toprağa gömülü halde buldu.Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlı, kendisine soru soran basın mensuplarını tehdit ederek, "Siz burada beni bekleyin, 1 saat sonra geleceğim ve sizinle görüşeceğim." dedi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kayaönü Mahallesi'nde önceki gün otomobilin içinden silahla rastgele ateş açılması sonucu Ali D. yaralanmıştı.

Hastane Akalan Kamera Basın Mensupları Trol 

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