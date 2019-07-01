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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı - KOCAELİ

Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı - KOCAELİ

- Operasyondan görüntüler - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında M.G'nin silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Hereke Mahallesi'nde takibe aldıkları M.G'nin kulladığı hafif ticari aracı durdurdu.Operasyonda, şüphelinin üst ve aracında dedektör köpek "Ateş"le yapılan aramada 7,65 milimetre çapında 3 tabanca, 19 sentetik uyuşturucu hap ile 2 gram skunk maddesi ele geçirildi.Şüphelinin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 71 sentetik uyuşturucu hap ve alüminyum folyoya sarılı 2'şer gramlık paketler halinde skunk maddesi bulundu.Gözaltına alınan M.G'nin jandarmadaki işlemleri sırasında birkaç yıldır sahte kimlik kullandığı belirlendi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Madde Sahte Kimlik Alüminyum Folyo Dedektör Köpek Harekete Geç 

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