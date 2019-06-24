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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silah kaçakçılığı operasyonu - KARAMAN

Silah kaçakçılığı operasyonu - KARAMAN

- Operasyon anı - Karaman Adliyesi - Şahısların adliyeye getirilişi - Silahlardan görüntüler Karaman 'da silah kaçakçılığı operasyonu - Operasyonda, bir iş yerindeki para kasasında ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıKARAMAN (AA) - Karaman 'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.Ş, H.İ.T. ve Y.V'yi takibe aldı.Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada para kasası içerisinde ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak Para Kasası Silah Kaçakçılığı Harekete Geç Polis Ekipleri 

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