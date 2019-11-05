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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - GAZİANTEP

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - GAZİANTEP

- Polisin evde arama görüntüleri - Ele geçirilen malzemeler Gaziantep 'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste, 8 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak Akalan Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı 

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