Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - GAZİANTEP
- Polisin evde arama görüntüleri - Ele geçirilen malzemeler Gaziantep 'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste, 8 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım