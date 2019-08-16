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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıla söyledi, Hazer dinledi

Sıla söyledi, Hazer dinledi

konserden detay

Tron Forma Kışla Irak 

-sıla şarkı söylerken detay
-Hazer ile birlikte çıkışları
-fotoğraf

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Antik Tiyatroda konser veren Sıla’yı, Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü sanatçıyı kulisten dinlemeyi tercih etti. Uzun bir aradan sonra Bodrum’da ilk konserini veren Sıla, 2. konserini de antik tiyatroda tekrar verdi. Konseri 5 bin kişi izlemeye gelirken Hazer Amani ise konsere 5 dakika kala antik tiyatronun diğer kapısından girerek direk kulise geçti. Konser boyunca Sıla’nın şarkılarını kulisten dinleyen Hazer daha sonra Sıla ile birlikte konser alanından ayrıldı. Kulise kadar yanaşan araca binen ikiliye koruma ordusu da eşlik etti. Hazer'in gazetecilerin görüntü almaması için büyük çaba sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkısı ‘Zeybek’ de dinleyicileri tarafından kısa sürede sevilen Sıla’ya daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Minik efe performansı sonunda kendisine teşekkür eden Sıla’ya, “Asıl biz size teşekkür ederiz binlerce yıllık geçmişi olan bu yerlerde konser verip buraları hala yaşattığınız için” diyerek büyük alkış aldı.
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