Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sıkıştığı yer altı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı - İSTANBUL

Sıkıştığı yer altı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı - İSTANBUL

- Kurtarılma anı - Genel görüntülerSıkıştığı yer altı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, atık kağıt toplayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, düştüğü yer altı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alına bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan yer altı çöp konteynerinden geri dönüşüm malzemesi toplayan kişi, dengesini kaybederek konteynerin içine düştü.Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Sağlık Ekibi Atık Kağıt Geri Dönüşüm Çöp Konteyneri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı