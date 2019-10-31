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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirtli öğrenciler roketlerde kullanılabilen soğutma sistemi yaptı

Siirtli öğrenciler roketlerde kullanılabilen soğutma sistemi yaptı

Projelerin sergilenmesi

Genç Mucitler Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Genç Mucit 

-Öğrencilerin konuşması
-Okul müdürünün konuşması
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı öğrencileri tarafından hazırlanan 8 dalda 50 proje tanıtıldı. Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan projenin sergilendiği, "Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Geometri ve Teknoloji Tasarım" sergilerini gezen Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve şube müdürleri öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler tanıtıldı. Öğrencilere teknolojiyi sevdirmek adına çalışmaların devam ettiğini belirten Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü İdris Yolbaş, TÜBİTAK 4006 Fuarı kapsamında öğrencilerin birbirinden güzel projelere imza attıklarını dile getirdi. Yolbaş, “4006 Bilim Fuarı çerçevesinde öğretmenler ve öğrencilerimiz gerçekten büyük emek harcayarak çok güzel projeler sergiledi. Bundan dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamında 8 dalda 50 tane proje sergilendi. Başta ilimizdeki öğrenciler olmak üzere tüm velilerimizi ve vatandaşlarımızı projemize davet ediyorum” dedi.
“Roketlerin soğutma sistemlerinde kullanılacak” Roketler için soğutma sistemi yaptıklarını belirten Berfin Atayan adlı öğrenci, “Burada Permiyen adını verdiğimiz bir maddeyi iki iletken bakır teline koyduk daha iletken olması için ve iletkeni sıvıyla birleştirdik. Daha sonra bağlantı kablolarıyla birlikte motorumuza bağladık. Permiyen adını verdiğimiz madde yanan ateşin üstüne buz koyduğumuz zaman çalışıyor. Günlük hayatta kaloriferlerde, roketlerin soğutma sistemlerinde kullanılabilir” diye konuştu.
Emir Temel adlı öğrenci ise, “Bizim bu çalışmayı hazırlamamızda iki amaç var biri tatile giden insanlar ve çalışan insanlarımız için eğer bitkileri bulunuyorsa evde bu bitkiler saatlerce susuz kalıyor ve kurumalarına neden oluyor. İkinci amaç olarak bu düzeneği biraz daha geliştirerek sera ve tarla gibi üretim alanlarında kullanılarak bitkilerin daha verimli büyümelerini ve ürün vermesini sağlıyor. Bu da hem su tasarrufunu sağlıyor. Hem de ekonomiye katkı sağlıyor ve insan gereksinimi enerjiyi minimuma indiriyor” diye konuştu.
TÜBİTAK Bilim Fuarına yoğun ilgi gözlerden kaçmazken, geleceğin genç mucitleri hazırladıkları projelerle, herkesin takdirini kazandı.
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