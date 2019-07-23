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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Siirt’te yüzmek için baraja giren 1 kişi boğuldu

Siirt’te yüzmek için baraja giren 1 kişi boğuldu

Acil servis önünden görüntü

Yüzme Jandarma Baraj Gölü Sudan Sağlık Ekipleri 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te yüzmek için baraj gölüne giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Şirvan ilçesi Pirinçli köyü baraj gölünde meydana geldi. Hüseyin Gündüz isimli vatandaş serinlenmek için baraj gölüne girdi. Gündüz’ün, suda çırpındığını gören bir vatandaş jandarma ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD sevk edildi. Vatandaşların çabalarıyla sudan çıkarılan Gündüz, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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