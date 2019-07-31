Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te yük dolu kamyonun tehlikeli yolculuğu

Siirt’te yük dolu kamyonun tehlikeli yolculuğu

Kamyondan görüntü,

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt-Pervari karayolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yüküyle trafikte seyreden kamyon, tehlike saçtı. Siirt-Pervari karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan kamyonların görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonların savrulmasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.
İlgili Foto Galeriler
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Hayalet Kabusları Oldu!Hayalet Kabusları Oldu!
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı