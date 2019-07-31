Siirt’te yük dolu kamyonun tehlikeli yolculuğu

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt-Pervari karayolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yüküyle trafikte seyreden kamyon, tehlike saçtı. Siirt-Pervari karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan kamyonların görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonların savrulmasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.

