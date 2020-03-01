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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor

Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor

Hazırlık yaparken görüntü,

Yamaç Paraşütü Yabancı Turist 

-Uçuş anından görüntü,
-Uçuş üyelerinin konuşması,
-Genel detay,

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt’te havaların ısınması ile birlikte yamaç paraşütüne ilgi artmaya başladı.
Deyr mevkine gelen sporseverler, burada yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkarıyor. Siirt’te farklı bir deneyim yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunları, kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkinde yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor. Siirt’te doğa güzellikleri bulunan Botan Vadisinde yamaç paraşütü yapmak isteyenleri beklediklerini belirten Siirt Yamaç Paraşütü Kulübü üyelerinden Soner Yılmaz, yamaç paraşütü sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Yılmaz, "Baharın gelmesiyle birlikte bizler Siirt yamaç paraşütü kulübü olarak uçuş sayımızı artırmış bulunmaktayız. Denizden yüksekliği 980 metre olan Botan mevkindeyiz. Güzel bir görüntü oluyor. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimizi de bekliyoruz. Burada takım uçuşları da yapabiliyoruz artık. Yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeyenler bile Siirt’e gelip uçmak isterlerse gelip uçabilirler. Tarihi Akabe yolunu ve Botan’ın o güzel kıvrımlarını buradan görebilirler" dedi.
Siirt Yamaç Paraşütü Kulübü üyelerinden Ulaş Aslan da Siirt’te her geçen gün yamaç paraşütünün geliştiğini ve uçuşların artığını dile getirdi. Aslan, "Bizler bu uçuşlarımızı dışarıdan gelen turistlerimize de yapıyoruz. Çiftli takım uçuşlarımız mevcut. Turistlerimiz buraya geldikçe hem şehrin doğasından faydalanacaklardır hem de şehrimize güzel katkıları olacaktır" diye konuştu.

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