Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk öldü

- - 3 yaşındaki Celal Beyazgül'ün cenazesinin Siirt Devlet Hastanesi morguna getirilmesiSİİRT (AA) - Siirt 'in Şirvan ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesi Gözlüce köyünde sulama kanalına bir çocuğun düştüğü ihbarını alan ilçe jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.3 yaşındaki Celal Beyazgül'e bazı yakınları ve ekipler suya düştüğü yerin yaklaşık 100 metre uzağında ulaştı.Kanaldan cansız bedeni çıkarılan çocuğun cenazesi 112 Acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.