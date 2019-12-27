Siirt’te kar yolları kapattı, ateşlenen 2 yaşındaki bebek, ekiplerce kurtarıldı

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı, köyde yüksek ateşten ötürü havale geçiren 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 2 yaşındaki Berivan Bulut ve ailesini alarak, Gecittepe mevkiinde bekleyen Ambulans teslim etti. Ambulansta Bulat'a yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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