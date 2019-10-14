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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

- Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilişleri,

Acil Servis Hastane 112 Acil Servis Direksiyon 

-Acil servis önünden görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Gökçebağ beldesi Zorkaya köyü yolunda meydana geldi. Nusret Eriş yönetimindeki 21 KC 359 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Memet A.,Murat E., yaralandı. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine 112 acil servis, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD)
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