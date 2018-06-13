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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te 'İmar Barışı' anlatıldı

Siirt'te 'İmar Barışı' anlatıldı

Siirt 'te "İmar Barışı" anlatıldı - Siirt 'te, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar Barışı konusunda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısından görüntü - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Raci Bülbül'ün konuşması - Şehir Plancısı Yunus Tekin'in konuşması - Detay görüntüler Siirt 'te "İmar Barışı" anlatıldıSİİRT (AA) - Siirt 'te, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar Barışı konusunda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Bir otelin yemek salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Raci Bülbül, "İmar Barışı" ile yaklaşık 13 milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısının son bulacağını söyledi.

Müdürlük olarak bütün vatandaşları bilgilendirmek amacıyla herkese ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Bülbül, şöyle konuştu:"Bu kanunda amacımız maksimum faydayı Türkiye ve Siirt olarak elde etmektir. Bütün Siirt li hemşehrilerimin bu kanunu en güzel şekliyle öğrenip, buna göre en yüksek faydayı sağlamalarını istiyoruz. Bayramdan sonra ilimizin her yerine ulaşacağız ve herkesi bu konuda bilgilendirip, faydalanmalarını sağlayacağız."Bülbül, vatandaşların e - Devlet üzerinden online olarak sorununu bildirebileceğini, bunu bilmeyen vatandaşlar için il müdürlüğünde kurulan masada başvurusunu yapabileceğini sözlerine ekledi.

Asad Online Bild Toplantı Urus 

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